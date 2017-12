Presidente do Paraguai se livra de julgamento político O presidente paraguaio Luis González Macchi salvou-se hoje de ser submetido a um julgamento político, depois que a Câmara Baixa não conseguiu reunir os dois terços de votos necessários para acusá-lo formalmente. Foram estudadas várias acusações contra Macchi. A principal está relacionada com o desvio para os EUA de US$ 16 milhões de dois bancos privados que sofreram intervenção do governo.