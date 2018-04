Presidente do Paraguai tem alta de hospital em SP O presidente do Paraguai, Fernando Lugo, internado no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, desde quarta-feira, recebeu alta hoje, segundo boletim divulgado pela unidade. O presidente, de 59 anos, foi diagnosticado em agosto com um linfoma folicular. Ele já se submeteu a seis sessões de quimioterapia, alternadas entre Assunção e São Paulo. A equipe que acompanha Lugo, coordenada pelo Dr. Frederico Costa, considera que ele apresenta boas condições clínicas.