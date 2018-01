Presidente do Parlamento cubano ironiza proposta dos EUA O presidente do Parlamento cubano, Ricardo Alarcón, ironizou o local escolhido para o discurso feito na segunda-feira pelo presidente dos EUA, George W. Bush, ratificando que manterá o bloqueio econômico contra a ilha enquanto Havana não realizar eleições livres. "Para ir a Miami falar de eleições limpas e honestas e criticar o que se chama de fraudes eleitorais, é preciso ter grande coragem", disse Alarcón em referência à contagem de votos na Flórida para as eleições presidenciais de 2000, em que Bush foi eleito por estreita margem em meio a suspeitas e denúncias de fraude. Em discurso, Bush exigiu "eleições livres", supervisionadas por observadores internacionais, antes de cogitar em suspender o bloqueio econômico que os EUA mantêm sobre a ilha desde 1962. "Se o que valesse nos EUA fossem os votos, Bush não estaria hoje tomando tragos talvez excessivos de ´Cuba Libre´ (rum com Coca-Cola) em casa de algum potentado de origem cubana", disse Alarcón em um debate pela televisão na noite de segunda-feira. O jornal Granma, órgão do Partido Comunista cubano, exibe hoje como manchete um título recordando que "Bush nunca deixou de agradecer à máfia de Miami o fato de ser presidente" e reproduz as declarações de Alarcón. Para o presidente do Parlamento cubano, "denota ousadia" a reunião de Bush com os "amigos terroristas de Miami" em momentos em que se questiona a atuação na guerra contra o terrorismo. "Denota certamente temeridade reunir-se abertamente com os amigos terroristas em momentos que nos EUA existe uma certo nível de questionamento sobre a condução, a coerência, a consistência na grande batalha contra o terrorismo que se supõe que ele dirige", afirmou Alarcón. Ele indicou que no ato durante o qual foi proferido o discurso em Miami "não era difícil ver", muito perto de Bush, "terroristas" como Alberto e Orlando Bosh, este último responsável pela explosão de um avião cubano de passageiros em Barbados, em 1976, que provocou quase uma centena de vítimas. A televisão cubana continua hoje debatendo sobre o discurso proferido por Bush na segunda-feira em Miami, enquanto o governo do presidente Fidel Castro prepara uma resposta oficial.