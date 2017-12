Presidente do Parlamento do Turcomenistão é cassado O presidente do Parlamento do Turcomenistão, Ovezgueldi Atayev, que deveria assumir a Presidência do país após a morte de Saparmurat Niyazov, foi cassado de seu cargo. Atayev é acusado pela Procuradoria Geral de abuso de poder e conduta imoral, informou neste sábado a agência "Interfax". O presidente interino, Gurbanguli Berdimujammedov, assinou na sexta-feira à noite um decreto confirmando a cassação de Atayev, que será substituído pelo vice-presidente do Legislativo, Akja Nurberdieva. Em reunião extraordinária do Medzhlis (Parlamento), os deputados votaram por unanimidade a favor da cassação, a abertura de um processo penal e a detenção de Atayev. O procurador-geral, Mujammetguli Ogshukov, acusou Atayev de corrupção e tentar induzir a namorada de seu filho adotivo ao suicídio, em junho de 2006. A Assembléia Popular, principal órgão do poder popular do Turcomenistão, anunciará na terça-feira a data das próximas eleições presidenciais. Segundo a Constituição, o presidente interino não poderá se candidatar. Berdimujammédov assegurou que manterá a mesma política de "neutralidade" de Niyazov - que esteve no poder por 21 anos -, garantindo à Rússia e ao Ocidente que as autoridades locais cumprirão seus compromissos de fornecimento. O novo homem forte do Turcomenistão, que também assumiu a chefia das Forças Armadas, confirmou ontem à noite que Niyazov morreu por "insuficiência cardíaca", negando rumores de que ele tenha sido assassinado. Niyazov, nomeado em 1999 "presidente vitalício" do Turcomenistão impôs até sua morte um culto à sua personalidade, similar ao de Kim Jong-il na Coréia do Norte. Ele faleceu na madrugada de quinta-feira, aos 66 anos. O primeiro-ministro russo, Mikhail Fradkov, o presidente ucraniano, Viktor Yushchenko, o conselheiro de Estado chinês, Tang Jiaxuan, e vários dirigentes regionais assistirão ao funeral em homenagem a Niyazov, que acontece amanhã em Achkabad, capital turcomena.