Presidente do Parlamento é proclamado líder interino da Tunísia

Túnis amanheceu sob forte esquema de segurança após confrontos. Foto: Zohra Bensemra/Reuters

TÚNIS - O presidente do Parlamento da Tunísia, Fued Mebaza, foi proclamado neste sábado presidente interino do país pelo Conselho Constitucional, descartando assim a possibilidade de o líder foragido Zine el Abidine Ben Ali voltar ao poder, anunciou a agência de notícias oficial "TAP".

Veja também:

Obama pede eleições livres na Tunísia

Governo interino monta esquema de segurança

Por que os tunisianos conseguiram e o Irã, não

O espaço aéreo tunisiano e todos os aeroportos do país já foram reabertos, em meio à crise política e aos distúrbios que afetam o país, anunciou o Escritório Nacional de Aviação Civil em comunicado.

A capital do país, Túnis, amanheceu com lojas saqueadas e grande destruição em suas ruas, após a saída do presidente Zine El Abidine Ben Ali do país.

A principal estação de trem da cidade foi completamente destruída por um incêndio provocado por manifestantes. O estrago só pode ser visto após o final do toque de recolher.

Forças de segurança encontram nas ruas para impedir quaisquer protestos violentos.