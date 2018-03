Presidente do parlamento indonésio é condenado por corrupção A Justiça indonésia confirmou nesta sexta-feira a condenação a três anos de prisão decidida contra o presidente do Parlamento do país, Akbar Tanjung, apesar de o legislador ter avisado que apelará contra a decisão perante a Suprema Corte. Tanjung, de 57 anos, foi condenado em agosto de 2002 por apropriação indébita de US$ 4,4 milhões de fundos públicos destinados ao financiamento de um programa de ajuda aos pobres em 1999. O dinheiro foi desviado para financiar uma campanha eleitoral do Golkar, partido do ex-ditador Suharto, liderado por Tanjung, que alega inocência. Pesquisas apontam a Indonésia como um dos países mais corruptos do planeta. A presidente Megawati Sukarnoputri fez da luta contra a corrupção uma das prioridades de seu governo.