Presidente do Parlamento israelense quer visitar Ramallah O presidente do Parlamento israelense, Avraham Burg, esta decidido a visitar Ramallah, na Cisjordânia, onde pretende fazer um discurso diante do Conselho Legislativo da Autoridade Nacional Palestina (ANP). A informação foi dada pelo jornal Haaretz, segundo o qual Burg estaria ainda tentando obter um acordo com os palestinos, para que o Conselho aprove uma resolução após a leitura de seu discurso, que seria transmitida diretamente aos territórios através da rádio Voz da Palestina. Burg, dirigente do Partido Trabalhista, pede especialmente que o Parlamento palestino se pronuncie contra a incitação antiisraelense por parte de algumas forças políticas palestinas. Também pede que os legisladores palestinos se manifestem contra a violência dos grupos fundamentalistas como o Hamas e a Jihad Islâmica. O primeiro-ministro Ariel Sharon e os ministros de direita se manifestaram contra a iniciativa de Burg.