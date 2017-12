Presidente do parlamento palestino assumirá lugar de Arafat O líder do parlamento palestino, Rauhi Fattouh, irá se tornar o presidente temporário da Autoridade Palestina após a morte de Yasser Arafat. De acordo com a lei palestina, o líder do parlamento assumiria a presidência por 60 dias até novas eleições serem organizadas. Há tentativas, por parte de alguns oficiais que não consideram Fattouh apto a assumir o posto, de mudar a lei. Mas altos oficiais da Autoridade Palestina e do movimento Fatah decidiram que a lei não deve ser alterada, disse Abbas Zaki, membro da Fatah.