Presidente do Peru enfrentará novo processo de impeachment por ligação com Odebrecht

LIMA - O Congresso do Peru aprovou por ampla margem nesta quinta-feira, 15, a continuidade do procedimento de impeachment do presidente Pedro Pablo Kuczynski por sua relação com a construtora brasileira Odebrecht. A iniciativa teve 87 votos favoráveis e 14 contrários.

Esta é a segunda vez em menos de três meses que o futuro político de Kuczynski ficará nas mãos de um Congresso dominado pela oposição. Em dezembro, iniciativa similar para tirá-lo do cargo fracassou graças à abstenção de dez legisladores do fujimorismo.

"Foi admitida a moção de vacância presidencial", declarou o presidente do Congresso, Luis Galarreta, ao fim da votação que foi precedida por quase uma hora de debata.

Eram necessários ao menos 51 votos para a tramitação da moção. Para que a vacância seja aprovada pelo congresso na próxima quinta-feira, 22, são necessários os mesmo 87 votos que a moção obteve hoje, o que coloca o presidente peruano em uma situação delicada.

Kuczynski, empresário e banqueiro de direita de 79 anos, é acusado de ter mentido sobre sua ligação com a empreiteira brasileira Odebrecht. A empresa admitiu ter feito pagamentos milionários de forma irregular para políticos peruanos.

A ameaça de destituição causou incerteza no país que receberá a Cúpula das Américas, em abril, para a qual são aguardados mais de 30 líderes regionais, incluindo o presidente americano, Donald Trump.

Dois partidos minoritários de esquerda propuseram a moção para declarar a vacância presidencial por "incapacidade moral" depois que Kuczynski concedeu indulto ao ex-presidente Alberto Fujimori na véspera de Natal.

No entanto, a moção apresentada ao Congresso na semana passada não mencionava o indulto, mas apenas as "mentiras, enganos e graves conflitos de interesse" de Kuczynski em relação ao caso Odebrecht.

A mudança da justificativa - do indulto para a Odebrecht - permitiu que a moção conseguisse apoio do partido Fuerza Popular (direita populista), a maior força política do país, liderada por Keiko Fujimori, filha do ex-presidente. / AFP