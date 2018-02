Presidente do Peru reformula ministério O primeiro-ministro do Peru, Roberto Dañino, e o ministro de Economia, Pedro Pablo Kuczynski, anunciaram sua demissões hoje, em uma mudança antecipada no governo do presidente Alejandro Toledo, que busca dar um novo impulso à administração, atualmente impopular. Dañino e Kuczynski, os dois "homens de Wall Street" no gabinete de Toledo, saem em meio a uma crise de credibilidade do presidente, que não conseguiu concretizar suas promessas de dar mais trabalho e melhorar o nível de vida dos peruanos. O governo de Toledo, que cumprirá no fim do mês seu primeiro aniversário, é desaprovado por 8 dentre cada 10 peruanos. Toledo anunciará amanhã seu novo gabinete, disseram assessores. Mas os meios de comunicação locais adiantaram que Kuczynski, o ministro de maior prestígio internacional no gabinete de Toledo, será substituído por Javier Silva Ruete, que foi ministro de Economia por oito meses, entre 2000 e 2001. "O presidente Toledo me explicou na quarta-feira que ele quer um gabinete mais político e esse é o motivo de minha saída", disse Kuczynski à imprensa. "Tentei impulsionar a economia em um sistema de disciplina financeira e fiscal e, certamente, Silva Ruete tem muitíssima experiência nessa área. Creio que as coisas ficarão em boas mãos", acrescentou. Segundo versões da imprensa, Kuczynski se demitiu por divergências com Toledo, pois em sua condição de ministro de Economia preside a agência governamental ProInversión, encarregada da privatização de bens estatais. A agência está emprenhada em continuar tal processo, que inclui o leilão de várias companhias elétricas, paralisadas por Toledo por causa das manifestações populares contrárias às privatizações, principalmente no sul do Peru. Dañino, por sua vez, disse à imprensa que se demitiu pois "assumi a responsabilidade política do ocorrido em Arequipa", quando moradores dessa cidade, há um mês, se rebelaram contra a privatização de duas companhias elétricas dessa região. A repressão policial deixou dois mortos e dezenas de feridos. As saídas de Dañino e Kuczynski do gabinete ocorrem após a demissão, no começo da semana, do chanceler Diego García Sayán que, segundo diferentes versões, seria substituído por Allan Wagner, embaixador nos Estados Unidos. No Peru, tradicionalmente os ministros põem seu cargo à disposição do presidente nos primeiros dias de julho, e a nova equipe de governo assume no dia 28, por ocasião do aniversário nacional. Não se sabe quantos serão mantidos no cargo e quais serão substituídos.