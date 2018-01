Presidente do Peru tem 6% de apoio em Lima, diz pesquisa A popularidade do presidente do Peru, Alejandro Toledo, entre os moradores da capital, Lima, caiu a 6%. nível mais baixo de seu mandato, segundo pesquisa publicada hoje. Além disso, a empresa de pesquisas Apoyo apurou que 56% das 600 pessoas entrevistadas em Lima acreditam que o presidente deve renunciar ou ser cassado. A margem de erro é de 4 pontos. A popularidade de Toledo entre os moradores de Lima vem se mantendo abaixo dos 10% desde fevereiro, quando surgiram denúncias de tráfico de influência no governo. A última sondagem em escala nacional deu ao presidente um índice de popularidade de 8%. Toledo chegou ao poder em 2001, com 60% dos votos.