Presidente do Peru tem salário reduzido O governo peruano baixou uma norma para reduzir o salário do presidente Alejandro Toledo em 30%, para US$ 8.400, bem como os salários de outros funcionários estatais, a fim de calar as críticas e o descontentamento entre a população. Segundo o decreto de urgência, assinado por Toledo e publicado nesta segunda-feira no diário oficial El Peruano, o mandatário terá seus vencimentos de US$ 12.000 rebaixados em 30%; já os do presidente do Conselho de Ministros sofrerão uma redução de 25% e os dos demais ministros, de 20%. As reduções ocorrerão a partir de 1º de julho. Dessa forma, o chefe do gabinete passará a receber o equivalente a US$ 8.350, e seus colegas de gabinete receberão US$ 7.650. Além disso, estabeleceu-se uma escala de reduções pra outros funcionários do Executivo e de empresas estatais, de modo a que nenhum outro servidor público ganhe mais do que um ministro de Estado. A medida, diz o decreto, busca corrigir a distorção de honorários no setor público "com o objetivo de liberar recursos que permitam atender parcialmente gastos prioritários, mantendo o equilíbrio fiscal no manejo dos gastos públicos durante o ano fiscal de 2003". A decisão foi tomada em meio a uma crise de popularidade de Toledo, cuja aprovação caiu para 11% em junho, e a uma onda de exigências e protestos sindicais por aumentos salariais e melhora nas condições de trabalho. A greve de 31 dias dos professores das escolas públicas, suspensa em boa parte na segunda-feira passada, colocou no centro do ebate o tema das remunerações do presidente e de altos funcionários. Os docentes pediam um aumento de US$ 60 sobre seus magros salários de US$ 200, mas o governo, alegando as difíceis condições do orçamento, ofereceu-lhes apenas o equivalente a US$ 28,70. Líderes políticos pediram a Toledo que, como mostra de solidariedade para com os trabalhadores, reduzissse sua remuneração. O salário do presidente, logo após sua posse em julho de 2001, havia sido fixado em US$ 18.000 e posteriormente baixado para US$ 12.000. A primeira redução, no entanto, não aplacou o ressentimento popular.