Presidente do Peru troca ministério para superar crise O presidente peruano, Alejandro Toledo, encerrou uma semana de incerteza política nomeando uma proeminente advogada como primeira-ministra, em uma tentativa de superar a crise de credibilidade de seu governo. No sábado à noite, ele empossou Beatriz Merino em substituição a Luis Solari na chefia do gabinete e outros cinco novos ministros, ratificando os demais em suas respectivas pastas - entre os quais o da Economia, Defesa e Interior. Mas a maioria dos peruanos considerou tais mudanças insuficientes. As substituições no gabinete ministerial eram um imperativo para Toledo, que desfruta atualmente de apenas 11% de aprovação, em meio a um clima de descrédito e mal-estar social. Não obstante a nomeação de Merino - identificada com um setor de direita e que até agora exercia a função de chefe da Superintência de Administração Tributária -, prosseguem as dúvidas sobre se o governo irá moderar sua política de tendência neoliberal, que provocou um acentuado aumento nas taxas de desemprego no país. Ao dar posse ao novo ministério na noite de sábado, Toledo qualificou de "momento decisivo" a nova etapa que se inicia sob a liderança de Merino, mas seus detratores acham que este momento ainda está longe de acontecer. Para o vice-presidente do partico opositor Ação Popular, Víctor Andrés García Belaúnde, as mudanças foram só "de fachada".