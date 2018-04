Presidente do PT vai a Caracas apoiar Maduro

Enquanto o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva defende o diálogo entre Nicolás Maduro e a oposição e Dilma Rousseff tenta intermediar uma negociação, o presidente nacional do PT, Rui Falcão, embarca na sexta-feira, 14, para Caracas como integrante de um grupo que classifica o atual momento da Venezuela como obra da "violência fascista" de "setores minoritários da extrema direita" e acusa os EUA de "agressões políticas" contra Caracas.

Falcão e a secretária nacional de Relações Institucionais do PT, Monica Valente (mulher do ex-tesoureiro do partido Delúbio Soares), fazem parte de uma comitiva do Foro de São Paulo que se encontrará com Maduro e com o chanceler venezuelano, Elías Jaua, no sábado, em Caracas, para prestar solidariedade ao governo chavista.