Falcão e a secretária nacional de Relações Institucionais do PT, Monica Valente (mulher do ex-tesoureiro do partido Delúbio Soares), fazem parte de uma comitiva do Foro de São Paulo que se encontrará com Maduro e com o chanceler venezuelano, Elías Jaua, amanhã, em Caracas, para prestar solidariedade ao governo chavista.