Presidente do Quirguistão renuncia e deixa o país O presidente deposto do Quirguistão, Kurmanbek Bakiyev, deixou o país e partiu para o Casaquistão ontem, uma semana após ser derrubado em uma onda de protestos que deixou 83 mortos. Segundo fontes do governo interino, Bakiyev partiu após apresentar oficialmente sua renúncia.