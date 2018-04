Presidente do Senado do Haiti sofre ferimentos graves O presidente do Senado haitiano, Kelly Bastien, foi internado em estado grave depois de ser ferido no desmoronamento da sede do Legislativo provocado pelo terremoto de terça-feira em Porto Príncipe, capital do Haiti. Bastien estava dentro do prédio com outros legisladores quando o tremor de 7 graus na Escala Richter foi registrado. Além de Bastien, vários parlamentares ficaram feridos.