Presidente do Sri Lanka diz que separatismo será ´derrotado´ O presidente cingalês, Mahinda Rajapakse, assegurou neste domingo que as Forças Armadas combaterão a guerrilha tâmil e "derrotarão o separatismo", em discurso feito por ocasião do 59.º aniversário da independência do Sri Lanka. "Não estamos dispostos a ceder às sanguinárias exigências dos Tigres de Libertação da Pátria Tâmil (LTTE)", afirmou Rajapakse, em referência à luta do grupo separatista pela independência das regiões norte e leste da ilha. O presidente lembrou as recentes ofensivas do Exército na região leste do país, que conseguiu forçar os guerrilheiros a deixarem alguns de seus tradicionais redutos, e assegurou que os militares conseguiram "liberar" os civis "das garras do terrorismo". Rajapakse, sem fechar as portas para uma solução negociada para o conflito, convidou os políticos tâmeis "moderados" a se unirem ao governo na luta pela libertação dos civis da região do norte, onde os rebeldes dos LTTE controlam mais de 60% do território. O presidente também rejeitou plenamente a possibilidade de um Estado independente no nordeste da ilha, onde a população é majoritariamente tâmil, embora tenha aberto espaço para a negociação de uma autonomia. Seu discurso foi feito durante as celebrações da independência do Sri Lanka, que, em 1948, deixou de ser uma colônia britânica.