Presidente do Sudão diz que aceitaria separação do sul

O presidente do Sudão, Omar al-Bashir, disse nesta terça-feira que aceitaria a separação do sul se este for o resultado de um plebiscito a ser realizado no ano que vem.

A realização do plebiscito está prevista no acordo de paz que, em 2005, selou o fim de décadas de guerra civil entre o norte e o sul do Sudão.

Bashir afirmou que o desejo de seu partido é que o país permaneça unido "mas se o resultado do plebiscito for a separação, seremos os primeiros a reconhecer e apoiar esta decisão", disse ele em um pronunciamento televisionado.

As tensões entre o norte o sul vêm aumentando recentemente, com políticos sulistas acusando o governo de tentar manipular o referendo para assegurar a rejeição da proposta.

Reeleição

Correspondentes dizem que no discurso, Bashir mostrou um tom mais conciliatório, o que foi bem-recebido entre a população no sul.

Muitos, entretanto, dizem que preferem esperar para ver se o presidente mantém a palavra.

Bashir é candidato à reeleição presidencial nas eleições de abril.

Após décadas de conflito, o sul do Sudão permanece uma das áreas mais pobres do mundo.

No ano passado cerca de 2 mil pessoas morreram em confrontos que, segundo o partido que governa a área, estariam sendo incentivados pelo governo para desestabiliar a região antes das eleições.

O governo nega as acusações.

Bashir tem uma ordem de prisão contra si emitida pelo Tribunal Penal Internacional, acusado de crimes de guerra cometidos na região de Darfur, oeste do Sudão. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.