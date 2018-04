Presidente do Sudão é reeleito, diz comissão eleitoral A comissão eleitoral do Sudão informou hoje que o presidente Omar al-Bashir foi reeleito, nas primeiras eleições multipartidárias no país em 24 anos. Abel Alier, funcionário da comissão, disse que al-Bashir obteve 68% dos mais de dez milhões de votos válidos.