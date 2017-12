Presidente do Timor diz que vai renunciar na sexta O presidente do Timor Leste, Xanana Gusmão, anunciou nesta quinta-feira que amanhã apresentará sua demissão ao Parlamento. As ruas de Díli, capital do Timor Leste, voltaram a ser palco de atos violentos enquanto os grupos rebeldes esperam a possível renúncia do primeiro-ministro, Mari Alkatiri, a pedido do presidente Xanana Gusmão. Pelo menos seis prédios foram destruídos na noite de quarta-feira por incêndios que, segundo as autoridades, foram criminosos, informou a rádio australiana ABC.