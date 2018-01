Presidente do TSE acompanhará eleições no Paraguai O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Sepúlveda Pertence, estará em Assunção, Paraguai, no próximo domingo, dia 27, para acompanhar as eleições gerais daquele país. O TSE está fornecendo 6 mil urnas eletrônicas que ficarão espalhadas em 33 cidades e atenderão a 47% dos 2,4 milhões de eleitores paraguaios. Serão escolhidos no domingo o novo presidente, governadore, senadores, deputados e conselheiros municipais. Esta é a segunda vez que os paraguaios utilizam a urna eletrônica brasileira. Em 2001, o TSE participou das eleições municipais cedendo 130 urnas para apenas seis cidades. O empréstimo das urnas eletrônicas é resultado de acordo de cooperação técnica entre a Organização dos Estados Americanos e a Justiça Eleitoral dos dois países.