Presidente do Uruguai chora e se desculpa O presidente do Uruguai, Jorge Batlle, chorou e pediu desculpas ao presidente argentino, Eduardo Duhalde, durante encontro que tiveram na Quinta Residencial de Olivos diante da imprensa. Batlle afirmou que "não me custa pedir desculpas ao povo argentino e a você (Eduardo Duhalde)". Duhalde, por sua vez, destacou a "nobreza" de Batlle por seu pedido público de desculpas, evitando assim um conflito diplomático maior. Batlle ontem qualificou todos os políticos argentinos como "um bando de ladrões" e disse que Duihalde " não tem poder", nem "apoio político", além de "não saber aonde vai".