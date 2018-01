Presidente do Uruguai visita o Brasil O presidente uruguaio Jorge Batlle chega neste domingo a Brasília para uma reunião na segunda-feira com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, para tratar do Mercosul, Alca e intercâmbio comercial entre os dois países. Batlle estará acompanhado de quatro ministros - Relações Exteriores, Agricultura, Indústria e Transportes. A visita acontece no momento em que o Brasil tenta reativar o bloco econômico do Cone Sul após meses de paralisia. Segundo o chanceler uruguaio Didier Opertti, o "Uruguai segue atento à região como uma plataforma de lançamento para o mundo exterior que não esgota sua capacidade de concentração interna". Para ele, "o crescimento dos países do Mercosul não depende apenas do comércio interregional". Enquanto o governo brasileiro vem dando prioridade ao Mercosul para as negociações com os Estados Unidos visando a Alca, o Uruguai aposta num acordo direto com os norte-americanos, embora reconheçam a importância da união do países do bloco sul-americano para o desenvolvimento comercial da região. Ao preparar, na capital uruguaia, a visita de Batlle, o assessor de Lula para assuntos internacionais, Marco Aurélio Garcia, disse que existe a possibilidade de cooperação econômica entre Brasil e Uruguai, destacando "as formas para que o BNDES aporte recursos para infra-estrutura e financiamento do comércio entre os dois países". O Brasil já ofereceu ajuda do BNDES aos governos da Venezuela e Argentina.