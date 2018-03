Presidente domina aparições na imprensa do país Um levantamento feito pela ONG equatoriana Participación Ciudadana indica que o presidente Rafael Correa apareceu em média três vezes mais do que seu principal rival, Guillermo Lasso, nos três canais de TV estatais (ECTV, Gama TV e TC). Comparado com a projeção do quinto colocado nas pesquisas, Alvaro Noboa, Correa apareceu dez vezes mais.