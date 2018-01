Presidente e premier brigam na Turquia Uma briga entre o presidente turco, Ahmed Necdet Sezer, e o primeiro-ministro, Bulent Ecevit, derrubou nesta segunda-feira os índices da Bolsa de Valores de Istambul. Durante reunião do Conselho Nacional de Segurança, Sezer acusou Ecevit de ser tolerante com a corrupção e a aplicação da lei. Ele lançou um exemplar da Constituição turca na direção de Ecevit, que abandonou a reunião. "Estamos diante de uma grave crise", disse o primeiro-ministro, que exigiu retratação pública do presidente.