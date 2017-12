Presidente e primeiro-ministro do Vietnã renunciam O presidente do Vietnã, Tran Duc Luong, o primeiro-ministro, Phan Van Khai, e o presidente da Assembléia Nacional, Nguyen Van An, apresentaram oficialmente neste sábado à Assembléia Nacional suas renúncias, abrindo caminho para a formação de uma nova cúpula no país comunista. Os três leram seus pedidos de demissão durante uma reunião a portas fechadas, informou à imprensa o subsecretário administrativo do Parlamento, Nguyen Sy Dung. "Esta tarde, a Assembléia Nacional confirmará, em votação, as renúncias", acrescentou Dung. "Os resultados da votação serão anunciados amanhã", previu. Segundo Dung, a Assembléia deve eleger os novos dirigentes no fim da próxima semana. As renúncias já eram esperadas no país desde a realização do congresso nacional do Partido Comunista do Vietnã (PCV), em abril. No encontro, foi formado um novo Comitê Central que, por sua vez, decidiu estabelecer uma nova liderança no país. O vice-primeiro-ministro, Nguyen Tan Dung, de 56 anos, é considerado o provável sucessor de Khai, de 72, segundo fontes do PCV. Para o cargo do presidente Luong, de 69 anos, o mais cotado é Nguyen Minh Triet, de 64 anos e atual secretário do Comitê do PCV da Cidade Ho Chi Minh. A Assembléia Nacional deverá ser dirigida pelo secretário do partido, Nguyen Phu Trong, de 62 anos. Os três são membros do Politburo, órgão decisório mais poderoso do país. Uma das principais tarefas dos novos líderes será a preparação do fórum de Cooperação da Ásia-Pacífico (APC), em Hanói, em novembro. Os presidentes dos Estados Unidos, George W. Bush, e da China, Hu Jintao, deverão comparecer ao fórum, ao lado de 18 governantes de países da região.