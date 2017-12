Presidente e vice-premiê disputarão segundo turno na Sérvia O presidente iugoslavo Vojislav Kostunica e o vice-primeiro-ministro Miroljub Labus disputarão o segunda turno das eleições presidenciais sérvias - as primeiras desde a prisão de Slobodan Milosevic -, segundo projeções baseadas nos primeiros dados oficiais. O Centro para as Eleições Livres e a Democracia (Cesid), uma ONG sérvia que contou com 16 mil observadores neste domingo, estima que Kostunica teve 31,2% dos votos e Labus, 27,7%.