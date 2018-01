Presidente e vice-presidente de Taiwan são alvo de atentado O presidente taiwanês, Chen Shui-bian, e a vice-presidente, Annette Lu, foram alvos de um atentado durante a campanha eleitoral, nesta sexta-feira, na cidade de Tainan, ao sul do país. O presidente foi atingido no abdômen e a bala perfurou o estômago. A vice-presidente, segundo as primeiras informações, teria sido atingida no joelho direito; mais tarde isso foi desmentido e informou-se que a vice não chegou a ser atingida. Ainda não há informações sobre o autor ou autores dos disparos.