Presidente egípcio visita Arábia Saudita

Mansour foi recebido no aeroporto de Riad pelo ministro da Defesa e príncipe herdeiro Salman. A expectativa é de que Mansour se reúna ainda hoje o rei Abdullah.

Em entrevista concedida ao jornal pan-árabe Al-Sharq al-Awsat antes da viagem, Mansour disse que visitaria a Arábia Saudita para agradecer pelo apoio a seu governo.

A Arábia Saudita têm sido o principal aliado externo do governo empossado na esteira do golpe militar que derrubou Morsi no início de julho. Nos últimos meses, Riad forneceu ao Cairo US$ 5 bilhões em ajuda externa.

Tanto o governo interino do Egito quanto a monarquia saudita opõem-se ferrenhamente à Irmandade Muçulmana, grupo ao qual Morsi é ligado. Fonte: Associated Press.