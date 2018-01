Presidente eleito da Colômbia irá aos EUA em junho O presidente eleito da Colômbia, Alvaro Uribe, viajará em junho para os Estados Unidos em busca de mediação das Nações Unidas para o conflito armado em seu país. Uribe também deve se encontrar com o presidente americano, George W. Bush, para promover gestões junto às instituições internacionais de crédito para melhorar as condições de pagamento da dívida externa do país. Embora o encontro com Bush esteja marcado para 20 de junho, segundo a cadeia RCN, a assessoria de imprensa de Uribe informou à Associated Press que o programa de viagem do presidente colombiano ainda não está pronto. Durante sua campanha, Uribe disse desejar estender o Plano Colômbia à luta contra a guerrilha, que de acordo com ele lucra com o narcotráfico. Segundo esse plano, os EUA destinarão à Colômbia US$ 1,3 bilhão, principalmente para a tarefa de erradicar os cultivos de coca e de papoula. Na terça-feira, Bush enviou a Uribe uma mensagem de felicitações, na qual anunciou sua disposição de trabalhar junto com o presidente eleito. Segundo o presidente dos EUA, "a Colômbia está sob a ameaça das duas forças do mal: o terrorismo e as drogas". A RCN também informou que, em Nova York, Uribe deve se reunir com o secretário-geral das Nações Unidas, Kofi Annan.