Presidente eleito da Colômbia visitará Brasil O presidente eleito da Colômbia, Alvaro Uribe, visitará o Brasil no dia 21 de julho para um jantar privado com o presidente brasileiro, Fernando Henrique Cardoso, num esforço para inaugurar uma nova fase nas relações bilaterias, sempre amistosas, mas pouco fluidas, informaram hoje fontes diplomáticas em Brasília. Uribe e Fernando Henrique jantarão no Palácio da Alvorada. Ambos já se reuniram no ano passado, quando Uribe era candidato à Presidência. De acordo com as fontes, Uribe manteve recentemente contatos com autoridades brasileiras, nos quais manifestou o desejo de buscar uma aproximação com o Brasil. O fato de que ele tenha incluído o Brasil em suas visitas antes de assumir a Presidência, no dia 7 de agosto, indica o seu interesse. Em Brasília, fontes da chancelaria brasileira lembraram que, apesar da disposição do governo de Fernando Henrique em colaborar mais com o processo de paz na Colômbia, o país vizinho "sempre optou por uma relação preferencial com os Estados Unidos, além dos países europeus, México e Canadá, limitando nosso raio de ação". De acordo com as fontes da chancelaria, Fernando Henrique e Uribe vão debater o aprofundamento do diálogo político para pôr fim à violência na Colômbia. Ainda segundo as fontes, o presidente brasileiro pedirá um maior empenho da Colômbia nas negociações entre o Mercosul e a Comunidade Andina, com vistas à criação de uma área de livre comércio entre os dois blocos.