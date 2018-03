Presidente eleito do Haiti chega amanhã em Caracas O presidente eleito do Haiti, René Préval, chegará amanhã à Venezuela para cumprir uma breve visita a Caracas, onde se reunirá com o presidente e o vice-presidente venezuelanos, Hugo Chávez e José Vicente Rangel. "Estamos nos preparando para receber Préval com extrema alegria. Ele chega amanhã com uma delegação", afirmou Chávez em seu programa dominical de rádio e televisão Alo, presidente! Sem dar detalhes sobre o objetivo da visita de Préval, o governante venezuelano anunciou que seu Governo integrará o Haiti ao projeto de venda de petróleo venezuelano em condições preferenciais, um plano que já beneficia outros países caribenhos. A imprensa venezuelana acredita que Préval aproveitará seu encontro com Chávez para convidá-lo formalmente a visitar Porto Príncipe para assitir à sua posse. Na sexta-feira passada foi realizado no Haiti o segundo turno das eleições parlamentares do país. Préval venceu as eleições presidenciais realizadas em 7 de fevereiro junto ao primeiro turno das legislativas. Estas eleições fecharam o ciclo de um Governo provisório no Haiti, que começou há dois anos com a queda e a saída do país do então presidente Jean-Bertrand Aristide. Chávez reconhecia Aristide como único governante legítimo haitiano antes da eleição de Préval.