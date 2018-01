Presidente eleito do Paraguai estuda acordo com Oviedo O presidente eleito Nicanor Duarte se reuniu nesta terça-feira com o representante no Paraguai do ex-general golpista exilado Lino Oviedo, ao iniciar conversações com a oposição, que dominará o novo Congresso. Duarte antecipou para a imprensa que, de acordo com os resultados preliminares fornecidos pela Justiça Eleitoral paraguaia, pelo terceiro período consecutivo o Parlamento estará em mãos da oposição. Adiantou que "teremos que realizar pactos para garantir a governabilidade do país com base em projetos para o Estado - acordos com base nas políticas públicas -, e não faremos alianças apenas para repartir cotas de poder". Após uma visita feita ao presidente eleito pelos candidatos a presidente e vice-presidente do partido União Nacional de Cidadãos Éticos (Unace), fundado e dirigido por Oviedo, exilado no Brasil, surgiram versões de que o reconhecimento da vitória de Duarte fora condicionado à permissão, pelo novo governo, para que Oviedo regresse ao Paraguai, da onde fugiu em 1999, quando foi acusado de ter ordenado o assassinato do então vice-presidente Luis María Argaña.