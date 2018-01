Presidente eleito do Paraguai promete erradicar corrupção Após assegurar a vitória na eleição presidencial no Paraguai, o colorado Nicanor Duarte prometeu liderar um ?governo que abrigará os trabalhadores e os pobres? e erradicará a corrupção. O jornalista e advogado de 46 anos fez um chamado à unidade nacional. Até o momento, apurados 92% das 8.400 urnas, Duarte tem 37,23%, segundo a Justiça Eleitoral. Em segundo está Julio César Franco, do Partido Radical com 23,87% e em terceiro, Pedro Fadul, fundador do partido Querida, com 22,74%. No Paraguai não há segundo turno. Em seu discurso de vitória diante centenas de animados seguidores, Duarte claramente tratou de amenizar as tensões e confrontos da campanha, elogiando os esforços de seus adversários derrotados e agradecendo o rápido reconhecimento de sua vitória. Inclusive convidou a César Franco, do Partido Radical, ?a formar parte da grande tarefa da reconstrução nacional, política e econômica´´. Com o tradicional lenço vermelho de seu partido sobre seus ombros e alternando em seu discurso o espanhol e o guarani, Duarte reiterou as promessas de lutar contra a pobreza e a corrupção e de buscar a unidade nacional. ?Necessitamos de unidade?, disse Duarte, recusando a idéia de privatização empresas públicas que o Estado paraguaio, virtualmente quebrado, necessita urgentemente. ?Não vamos entregar uma só parte do patrimônio nacional´´. Duarte anunciou também a urgente renegociação dos vencimentos externos de cerca de US$ 2,2 milhões e disse que buscará créditos no Banco Mundial e no Banco Interamericano de Desenvolvimento para financiar um programa de construção de estradas. Duarte assume o governo em 15 de agosto e terá uma tarefa titânica pela frente, em um país que atravessa a pior crise econômica da história em meio século. Um terço da população vive na pobreza e o desemprego, que segundo os números do governo está em 18%, chega, segundo vários especialistas aos 35%. Não há ainda números oficiais sobre os resultados da escolha para as cadeiras no congresso do país, realizada simultaneamente a eleição presidencial, mas aliados de Duarte disseram que os candidatos do partido Colorado tiveram bons resultados.