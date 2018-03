Presidente eleito da França promete obter reformas na UE

O presidente eleito da França, Emmanuel Macron, quebrou nesta terça-feira, 9, à noite 48 horas de silêncio e enviou um vídeo aos militantes de seu partido, agora chamado Republicanos em Movimento (REM). No Dia da Europa, celebrado hoje, o futuro chefe de Estado prometeu reformas na União Europeia para garantir que a integração traga resultados objetivos para camadas desfavorecidas da sociedade.

Macron confirmou que se encontrará com a chanceler alemã, Angela Merkel, em Berlim, e disse que discutirá as reformas. Hoje, o ex-premiê socialista Manuel Valls, que chefiou o governo até dezembro, pediu para ingressar no REM e concorrer sob a legenda – mesmo mantendo, por enquanto, a filiação ao Partido Socialista.

Veja o vídeo divulgado no Twitter (em francês):

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Je veux que l’Europe soit digne des promesses d’hier pour porter les promesses de demain. pic.twitter.com/MdtlYWRvCa — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 9 de maio de 2017

Ainda hoje a deputada Marion Marechal-Le Pen, 27 anos, sobrinha de Marine Le Pen e neta de Jean-Marie Le Pen, expoente da ala mais dura da Frente Nacional, anunciou que se retirará da vida pública. Nos bastidores da decisão, pesaram questões familiares – uma filha pequena e um divórcio recente – e política, com as divergências na linha do partido.