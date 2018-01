Presidente eleito tem perna engessada no Peru O presidente eleito do Peru, Alejandro Toledo, sofreu um escorregão e precisou ter a perna direita engessada nesta quinta-feira, nove dias antes de assumir a Presidência de seu país. A esposa de Toledo, Eliane Karp, disse que o economista de 55 anos estará em boas condições para assumir o mandato no dia 28 de julho, quando receberá o cargo do presidente interino do Peru, Valentín Paniagua. Toledo vai tomar posse diante do Congresso, em Lima, e no dia seguinte participará de uma cerimônia simbólica na cidade inca de Machu Picchu, no sudoeste do país. Para a cerimônia, que busca relembrar as origens andinas de Toledo, foram confirmadas as presenças de presidentes e chefes de governo de 12 países.