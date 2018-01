Presidente eleito toma posse no Afeganistão Hamid Karzai foi empossado nesta terça-feira como o primeiro presidente democraticamente eleito no Afeganistão. O país, que ainda enfrenta ameaças de terrorismo e problemas com o tráfico de drogas, tenta defender a recente democracia. Em seu primeiro discurso como presidente, Karzai disse esperar que os afegãos possam dirigi-lo no que será um duro mandato de 5 anos. Ele também reiterou suas principais promessas: interromper o crescente comércio de ópio, desarmar milicianos e melhorar o padrão de vida. A posse Karzai foi ovacionado quando chegou à cerimônia solene. O vice-presidente americano, Dick Cheney, estava entre os 600 convidados para a posse, que reuniu 150 representantes de países estrangeiros. "Nós deixamos um duro e negro passado para trás e hoje estamos abrindo um novo capítulo em nossa história, de amizade com a comunidade internacional", disse, em Pashto e em Dari, as duas principais línguas faladas no Afeganistão. O novo presidente afirmou que a luta contra o terrorismo não terminou e que o país precisa de ajuda e cooperação para derrotar a crescente ligação entre grupos extremistas e o tráfico de drogas. Depois de escutar o hino nacional no hall restaurado do palácio real, Karzai repetiu o juramento lido pelo chefe de Justiça, Fazl Hadi Shinwari.