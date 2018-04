Presidente escapa ileso de atentado Um ataque lançado com cinco morteiros ao palácio do governo da Somália feriu ontem pelo menos cinco pessoas, mas o presidente interino, Abdullahi Yusuf, não foi atingido. A suspeita do governo é a de que o ataque foi promovido por rebeldes islâmicos do movimento que tomou o poder na capital Mogadíscio em 2006 e acabou deposto.