Presidente exalta economia dos EUA em evento na Pensilvânia

WASHINGTON - O presidente Donald Trump visitou nesta quinta-feira uma fábrica em Coraopolis, na Pensilvânia, elogiou a aprovação da reforma tributária no Congresso americano, no fim de 2017, e exaltou as ações de seu governo. “Nunca houve tempo melhor para se investir nos EUA”, afirmou.

O presidente lembrou que a Apple prometeu investir US$ 350 bilhões nos EUA, com novos projetos e fábricas, e a American Airlines e a Comcast fizeram promessas semelhantes. “A Toyota também vai tirar sua fábrica do México e trazer de volta para Michigan”, disse.

“Os EUA estão de volta, cada vez maiores e melhores do que nunca”, disse Trump. “Estamos fazendo nosso produto. Estamos abrindo nossas fábricas novamente.”

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

+ Um ano após vitória, Trump vê queda em popularidade e economia em alta

Trump também afirmou no discurso que a taxa de desemprego entre negros nunca esteve tão baixa nos EUA e o desemprego entre mulheres e latinos “também está muito baixo”. “Se continuarmos assim, vamos ganhar muitas eleições”, disse. “Porque, vocês sabem, é a economia, estúpido.”

O presidente americano também disse que a Pensilvânia “verá um corte de impostos de US$ 11 bilhões neste ano”, graças à reforma tributária sancionada por ele. A Pensilvânia faz parte do chamado Cinturão da Ferrugem, Estados industriais americanos com fábricas que deixaram os EUA na última década, e alto índice de desemprego, que votaram em massa em Trump em 2016. / EFE e AFP