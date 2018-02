Presidente faz primeira visita ao Sudão do Sul O presidente do Sudão, Omar Bashir, desembarcou ontem em Juba, capital do Sudão do Sul. É a primeira visita do líder ao país vizinho, desde a partilha, em 2011, do território que já formou a maior nação africana. Bashir foi recebido pelo presidente do Sudão do Sul, Salva Kiir. Eles ainda não chegaram a um acordo sobre o domínio da região de Abyei e outras áreas ao longo da disputada fronteira de 2 mil km. Mas o encontro renovou a esperança de que os dois lados estejam caminhando para uma coexistência pacífica.