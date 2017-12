Presidente filipina condena assassinato de congressista A presidente filipina, Gloria Macapagal Arroyo, condenou neste domingo o assassinato do congressista Luis Parruganan, morto a tiros, junto com seu guarda-costas em um atentado ocorrido no sábado. "Condeno o assassinato do congressista e estendo minhas mais profundas condolências à sua família. Era um bom amigo e aliado no bom governo e no serviço ao público", disse a governante. Macapagal Arroyo prometeu que a polícia levará à Justiça os autores do crime, já que "esses deploráveis atos não têm cabimento na democracia". Parruganan, deputado pela província de Abra (norte), saía da igreja de Mount Carmel, onde tinha assistido a um casamento, quando foi baleado por um desconhecido. A Polícia de Quezón indicou que após o atentado aconteceu uma troca de tiros entre o pistoleiro e dois guarda-costas do deputado, um dos quais morreu e o outro ficou ferido. A polícia suspeita de que o atentado esteja relacionado com a instável situação em Abra, onde nos últimos anos foram assassinados vários líderes locais por causa das rivalidades políticas.