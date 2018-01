Presidente Hugo Banzer formaliza renúncia ao cargo Depois de mais de um mês de tratamento contra o câncer nos EUA, o presidente da Bolívia, Hugo Banzer, anunciou formalmente a sua renúncia ao cargo, em Sucre, despedindo-se da população e transferindo o posto para seu vice, Jorge Quiroga. "Eu sei que meu tratamento será difícil e com muitos riscos. Por esse motivo, não será possível governar como eu gostaria", afirmou Banzer a congressitas, membros de seu gabinete e autoridades militares. "Acima de tudo está o destino da nação", enfatizou. Banzer transferiu a faixa presidencial a Quiroga, de 41 anos, que só deve ser empossado oficialmente no cargo amanhã. Quiroga vinha substituindo Banzer, de 75 anos, desde 1 de julho, quando o general da reserva viajou aos EUA para iniciar um tratamento contra câncer no pulmão, que se espalhou para o seu fígado. No mês passado, Banzer anunciou a decisão de renunciar ao cargo de presidente no Dia da Independência.