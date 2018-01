Presidente indonésio promete criar sistema de alerta de tsunamis O presidente da Indonésia, Susilo Bambang Yudhoyono, prometeu nesta quinta-feira que um sistema nacional de alerta de tsunamis estará em funcionamento até meados de 2008. "Nós queremos concentrar esforços para que a infra-estrutura da rede de alerta de tsunamis entre em funcionamento", disse ele a moradores de uma das praias atingidas pelo trágico tsunami do início da semana. "Negociarei com o Parlamento para ter verba", afirmou. Nesta quinta, as equipes de resgate davam seqüência às operações de busca em casas e hotéis destruídos no litoral da ilha indonésia de Java. De acordo com os mais recentes números oficiais, o tsunami deixou 531 mortos e 270 desaparecidos.