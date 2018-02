Presidente interino da Romênia assina lei de referendo

O parlamento romeno aprovou o impeachment de Basescu devido à acusações de que ele excedeu sua autoridade ao interferir em assuntos do governo e do judiciário. Ele nega ter cometido "violações graves" da Constituição.

Antonescu afirmou que pessoalmente tem reservas quanto à lei, aprovada pela corte constitucional na semana passada, adicionando que esteve sob pressão tanto na Romênia como no exterior pra garantir um comparecimento mínimo. As informações são da Associated Press.