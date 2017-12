Presidente interino do Iraque quer eleições livres o quanto antes O futuro presidente do Iraque, Ghazi Mashal Ajil al-Yawer, disse em entrevista publicada na revista alemã Focus, que é preciso realizar eleições livres o quanto antes, para que o país não se torne um "fantoche" de outras nações. Ghazi Mashal Ajil al-Yawer, um muçulmano sunita contrário à ocupação americana, foi nomeado em 1.º de junho, depois que oficiais iraquianos o escolheram em vez do candidato apoiado pelos Estados Unidos. Ele disse à revista alemã que esperava que a ONU apoiasse "eleições livres, justas e transparentes", como está previsto para 31 de janeiro de 2005. "Quanto antes melhor", ele disse na entrevista. "Por décadas o Iraque foi um brinquedo de vários ditadores. Agora não deveria se permitir ser um fantoche nas mãos dos grandes poderes. É absolutamente necessário devolver o poder ao povo iraquiano o mais cedo possível", completou. O governo interino vai tomar posse em 30 de junho e uma de suas primeiras tarefas será negociar se as forças internacionais, lideradas pelos Estados Unidos, vão permanecer no Iraque. Apesar de al-Yawer ter dito que as eleições devem ser supervisionadas pela ONU, ele enfatizou que "de agora em diante, as decisões serão nossas."