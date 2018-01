Presidente iraniano chama Bush para debate na ONU O presidente do Irã, Mahmoud Ahmadinejad, voltou a propor nesta quarta-fiera um debate cara a cara com o presidente dos Estados Unidos, George W. Bush. O encontro seria realizado durante a Assembléia Geral das Nações Unidas, que começa no dia 12 de setembro em Nova York. Para ele, a ocasião é propicia para "um debate público" e "a melhor maneira para construir a paz". A agência de notícias oficial do Irã informou que durante um pronunciamento, Ahmadinejad afirmou que qualquer um que negar o convite terá um destino ruim. O recado teria sido direcionado a Bush, que negou um debate televisivo com o presidente iraniano na semana passada. O presidente iraniano rebateu as afirmações feitas por Bush na terça-feira, quando o norte-americano disse que o Irã representavam uma ameaça para o povo americano e para a democracia no mundo. "Nós propusemos o debate pois o período de ameaças acabou, falsos advogados da democracia negaram a proposta por sua arrogância e falta de lógica", afirmou Ahmadinejad, segundo a Associated Press. Durante o pronunciamento, o presidente iraniano exortou o Ocidente a "seguir o caminho de Deus". Caso não sigam este caminho, segundo Ahmadinejad, seu destino pode ser ruim.