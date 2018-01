Presidente iraniano promete levar novas propostas à ONU O presidente do Irã, Mahmoud Ahmadinejad, disse em entrevista divulgada pela TV France 2 nesta quinta-feira, 22, que levará novas propostas ao Conselho de Segurança da ONU no discurso que pretende fazer no dia em que forem votadas mais sanções ao seu país por causa do programa nuclear. "Vamos fazer novas propostas, boas propostas", disse o presidente. "Nossas propostas serão baseadas na lei e nos direitos inalienáveis que toda nação tem. Não só no que querem Estados Unidos ou Grã-Bretanha", afirmou, sem dar detalhes. Os comentários foram em idioma farsi, traduzidos ao francês por um intérprete. O Conselho de Segurança deve votar até a próxima semana um novo pacote de sanções ao Irã por causa do programa nuclear do país, que Teerã diz servir apenas à geração de eletricidade com fins civis. Já o Ocidente acusa a República Islâmica de estar desenvolvendo armas nucleares. Na entrevista, Ahmadinejad insistiu que não pretende abandonar as atividades de enriquecimento de urânio e que o Irã não representa uma ameaça à segurança mundial. "Somos um povo pacífico. Nunca atacamos ninguém".