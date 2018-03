Presidente iraniano quer ser primeiro astronauta do país O presidente do Irã, Mahmoud Ahmadinejad, disse que está pronto para ser o primeiro astronauta iraniano a ser enviado ao espaço como parte do objetivo do país de enviar homens ao espaço. Ahmadinejad afirmou que está disposto a sacrificar sua vida pelo programa espacial do Irã, segundo a agência de notícias oficial, IRNA.