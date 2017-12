Presidente iraquiano condena abusos cometidos por britânicos O presidente do Iraque, Jalal Talabani, descreveu os abusos cometidos por soldados britânicos contra jovens iraquianos como injustificáveis. "Este ato é rejeitado, tenha ele vindo das forças de coalizão, para às quais o presidente tem muita obrigação pelo que fizeram pelo povo do Iraque (depois da invasão em 2003), ou por outro lado", afirmou o porta-voz da presidência, Kameran Garadaghi, nesta segunda-feira. Segundo Garadaghi, o lado bom é que as autoridades britânicas condenam os atos e estão investigando. As críticas de Talabani tornam-se públicas após o Ministério da Defesa Britânico anunciar a prisão de uma pessoa por causa do vídeo. A gravação mostra soldados arrastando e golpeando com os punhos e bastões vários jovens iraquianos depois de uma manifestação de rua. Um fotógrafo da agência Associated Press, que presenciou a manifestação, disse que ela aconteceu na província de Amarah, a 280 quilômetros de Bagdá. O governador da província, Adel Mahudar confirmou que a demonstração ocorreu próximo de seus escritórios. "Eu exijo que o governo do Iraque dê um fim a essas violações contra iraquianos e eu me reunirei com esses jovens e com suas famílias e perguntarei se eles querem processar as tropas britânicas", afirmou Mahudar. O vídeo foi relatado no domingo pelo tablóide News of the World, que afirmou ter recebido a fita de uma fonte não identificada. As imagens foram registradas no sul do Iraque por um cabo há dois anos atrás. O nome do soldado ou da unidade não foram revelados.O Ministério da Defesa se recusou a identificar o homem que foi preso no domingo á noite. Fotos de tropas americanas torturando e humilhando prisioneiros na prisão de Abu Ghraib, perto de Bagdá em 2003, causaram revolta no mundo todo. Também houve acusações de abusos por parte de tropas britânicas. A autenticidade da fita foi checada exaustivamente, segundo o jornal The News of the World. "As imagens nesse vídeo levam a acusações graves. Nós podemos confirmar que, agora, elas são objeto de uma investigação da Polícia Militar Real. São imagens perturbadoras" afirmou o general adjunto, Martin Routledge, em um comunicado esta semana. O general garantiu que todas as acusações de danos envolvendo o exército são tratadas com extrema seriedade e que eles condenam todos os atos de abuso e brutalidade.